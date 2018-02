Im Wahn Stiefvater erschlagen: Prozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Vor dem Lübecker Landgericht beginnt heute ein Sicherungsverfahren gegen einen 31 Jahre alten Mann, der in Reinbek bei Hamburg seinen Stiefvater erschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Nach den Erkenntnissen der Ankläger hatte er am 17. August 2017 seinen 65 Jahre alten Stiefvater im Garten seines Hauses in Reinbek im Kreis Stormarn hinterrücks mit einer Axt attackiert. Er flüchtete zunächst, konnte aber am nächsten Tag in der Nähe des Allermöher Sees festgenommen werden. Der 31-Jährige leidet nach Aussagen von Ärzten an paranoider Schizophrenie. Daher kann er strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. In dem Prozess geht es deshalb nicht um eine Gefängnisstrafe, sondern um die Unterbringung in einer Klinik für forensische Psychiatrie.