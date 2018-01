Prozess um Mordfall vor mehr als 15 Jahren geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa/lhe) - Vor dem Limburger Landgericht wird heute (14.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der vor mehr als 15 Jahren seine Freundin ermordet haben soll. Möglicherweise werden die Plädoyers gesprochen. Zum Prozessauftakt im Oktober war der Angeklagte 47 Jahre alt gewesen. Die Hauptverhandlung hatte erst so viele Jahre nach der Tat begonnen, da sich der Verdächtige in sein Heimatland Pakistan abgesetzt hatte und erst 2017 ausgeliefert worden war.

Laut Anklage soll der Mann seine deutsche Freundin zwischen dem 31. Oktober 2002 und 2. November 2002 in der gemeinsamen Wohnung in Limburg getötet haben. Die Frau starb an mehreren Messerstichen in den Rücken.