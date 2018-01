Prozess gegen 62-Jährige wegen Totschlags durch Unterlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Weil eine 62-Jährige für ihren gestürzten hochbetagten Vater laut Anklage zu spät den Rettungsdienst gerufen haben soll, steht sie von heute an wegen Totschlags durch Unterlassen vor dem Landgericht Koblenz. Der Vater soll vor einem Jahr in seinem Schlafzimmer im gemeinsamen Haushalt in Mertloch im Kreis Mayen-Koblenz spärlich bekleidet gefallen und auf dem kalten Boden liegen geblieben sein. Die Angeklagte versuchte laut Staatsanwaltschaft vergeblich, ihm aufzuhelfen. Dann habe sie aber erst zwei Tage später den Rettungsdienst verständigt. Da sei ihr Vater schon tot gewesen. Vorerst ist nur ein Prozesstag angesetzt. Dabei werden Zeugen und Sachverständige erwartet.