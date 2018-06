Rentner aus Mordlust getötet: 25-Jähriger vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleve (dpa/lnw) - Für den grausamen Tod eines 77-jährigen Rentners am Niederrhein muss sich heute ein junger Mann vor dem Landgericht in Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sein Opfer im Dezember aus Mordlust und Habgier in Emmerich getötet zu haben. Um seine Mordfantasien umzusetzen, soll er sich den 77-Jährigen als leichtes Opfer ausgesucht haben. Laut Anklage hatte er den Mann übers Internet kennengelernt und auch zum Sex getroffen. Ohne jeglichen Streit habe der junge Mann bei einem Besuch den Rentner mit Faust- und Handkantenschlägen, Messerstichen und einem Schlag mit dem Feuerlöscher gegen den Kopf getötet haben.

Nach damaliger Schilderung der Ermittler müssen sich dramatische wie grausame Szenen abgespielt haben. Der mutmaßliche Mörder habe das Haus nach Geld durchsucht und 350 Euro gefunden. Danach soll das Haus unter Wasser gesetzt haben, um alle Spuren zu beseitigen. Er sei dann schließlich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Nach seiner Festnahme hatte der Mann gestanden.