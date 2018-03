Eigenbedarfskündigung nach Wohnungsverkauf vor dem BGH

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lhe) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt heute in Karlsruhe über eine Eigenbedarfskündigung für eine Wohnung nach einem Verkauf. In der 160 Quadratmeter großen Wohnung in Frankfurt am Main lebt ein älteres Ehepaar mit Tochter seit 1981. Neuer Eigentümer ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus zwei Personen und einer GmbH. Einer der Gesellschafter machte Eigenbedarf geltend. Die Mieter wehrten sich dagegen in den Vorinstanzen erfolgreich. Nach dem Urteil des Landgerichts ist die Eigenbedarfskündigung zwar berechtigt. Es hätte jedoch eine dreijährige Sperrfrist nach Paragraf 577a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eingehalten werden müssen.