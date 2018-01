Mann soll Giftanschlag auf Eltern und Freundin verübt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 53-Jähriger aus Wettstetten (Landkreis Eichstätt) soll mit Rattengift versucht haben, seine Freundin und seine Eltern umzubringen. Der Landwirt muss sich ab heute (9.15 Uhr) vor dem Landgericht in Ingolstadt wegen versuchten dreifachen Mordes verantworten. Der Angeklagte sitzt seit fast einem Jahr wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft.

Er soll zunächst im Frühjahr 2015 seiner damaligen Lebensgefährtin Gift in Getränke und Essen gemischt haben. Die heute 52 Jahre alte Frau erlitt eine lebensgefährliche Vergiftung, überlebte allerdings trotz innerer Blutungen. Als im Herbst 2016 die Eltern des Mannes ebenfalls mit schweren Vergiftungen in die Klinik kamen, kam die Kripo auf die Spur des Landwirts. Er soll laut Anklage über das Internet in China geruchs- und geschmacksneutrales Rattengift bestellt haben, um die inzwischen 77 Jahre alte Mutter und den 80-jährigen Vater zu töten. Der Mann soll es laut Anklage auf das Erbe abgesehen haben.

Die Strafkammer hat bis Anfang März zehn Verhandlungstage für den Prozess eingeplant. Es sollen mehr als 30 Zeugen und vier Sachverständige gehört werden.