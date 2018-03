Terrorprozess gegen Abu Walaa: Entscheidender Punkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, gelangt knapp sechs Monate nach seinem Beginn an einen entscheidenden Punkt. Das Oberlandesgericht Celle will heute seine Zeugenbefragung zu einem für die Anklage wichtigen V-Mann der Polizei abschließen.

Voraussichtlich letztmalig soll ein Beamter des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen befragt werden, der den Spitzel anleitete, der sich unter dem Namen "Murat" im Netzwerk um Abu Walaa bewegte. Der V-Mann "VP01", der auch den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, überwachte, durfte zum Schutz seiner Identität nicht persönlich vom Gericht befragt werden.

Abu Walaa und vier Mitangeklagte müssen sich seit Ende September wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS verantworten. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben.