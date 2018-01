Prozess mit 97 Zeugen: 64-Jähriger soll Frau getötet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Vernehmungen von bis zu 97 Zeugen sollen in einem Prozess in Heilbronn von heute an helfen, den Mord an einer 59-Jährigen in Löwenstein aufzuklären. Das Landgericht hat bislang 22 Verhandlungstage bis zum 20. April angesetzt. Vor Gericht steht der 64 Jahre alte Ehemann der Toten. Laut Anklage hat er in den Abendstunden des 29. März seiner Ehefrau vor ihrem Arbeitsplatz - einer evangelischen Tagungsstätte - aufgelauert und sie mit einem Messer angegriffen. Die 59-Jährige verblutete. Der Angeklagte wurde zwei Wochen nach der Tat festgenommen. Nach dem Täter war damals mit großem Aufwand gesucht worden, auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".