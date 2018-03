Urteil im Hamburger IS-Prozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger IS-Prozess soll am Montag (9.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Drei junge Syrer sind angeklagt, sich in ihrer Heimat der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen zu haben. Die Männer waren im September 2016 in Flüchtlingsunterkünften in Großhansdorf, Ahrensburg und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) festgenommen worden. Seit Juni vergangenen Jahres verhandelt der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts gegen sie.

Der mit 27 Jahren älteste Angeklagte hatte kurz vor Ende des Prozesses seine Mitgliedschaft beim IS gestanden. Er war laut Bundesanwaltschaft im November 2015 in Syrien aufgebrochen und über die Balkanroute nach Deutschland gereist, um sich für einen Anschlag bereitzuhalten. Er habe zugegeben, dass es dabei auch darum gegangen sei, Menschen zu töten. Die Bundesanwaltschaft fordert acht Jahre Haft.

Ein 19 Jahre alter Mitangeklagter soll nach dem Willen des Oberstaatsanwalts zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt werden. Für den dritten Angeklagten (20) lautet die Forderung vier Jahre und drei Monate Jugendstrafe.