Prozess gegen mutmaßlichen IS-Rückkehrer geht weiter

Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Oberlandesgericht Hamburg wird am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Rückkehrer aus einer Kampfeinheit des Islamischen Staats (IS) fortgesetzt. Der Tschetschene soll sich laut Anklage in Syrien dem IS angeschlossen und im Herbst 2014 an den Kämpfen um die kurdische Stadt Kobane teilgenommen haben. Dabei soll er eine Schussverletzung am Bein erlitten haben. Kurdische Kämpfer hatten Kobane in monatelangen Gefechten vom IS befreitet. Im Januar 2015 sei er nach Deutschland zurückgekehrt. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor.

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Er sei nie Mitglied des IS gewesen, sei nie von der Terrormiliz ausgebildet worden und habe auch nie für den IS gekämpft, erklärte der Verteidiger im Namen seines Mandanten. Bis zu seiner Festnahme am 13. September vergangenen Jahres lebte der Angeklagte nach Angaben des Gerichts mit seiner Familie in Bremen. Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts statt, der auch für Terrordelikte in Bremen zuständig ist.