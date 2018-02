Barmbeker Messerstecher: Schuldfähigkeit-Gutachten erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Im Prozess um eine laut Bundesanwaltschaft islamistisch motivierte Messerattacke in Hamburg-Barmbek wird heute das Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten erwartet. Der 26-jährige Ahmad A. hatte vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts gestanden, im Juli 2017 in einer Edeka-Filiale einen Mann erstochen und anschließend sechs weitere Menschen verletzt zu haben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Palästinenser Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Gehört werden soll nun ein Psychiater. Er hatte vor Beginn des Prozesses bereits ein vorläufiges Gutachten erstellt, in dem er Ahmad A. für voll schuldfähig hält. Zum Start dieses fünften Prozesstags (9.00 Uhr) soll auch der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel seine Ergebnisse vorstellen.