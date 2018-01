Prozessbeginn wegen Volksverhetzung im Amtsgericht in Gera

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Vor dem Amtsgericht in Gera muss sich ab heute ein 39 Jahre alter Mann wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verantworten. Die Anklage wirft ihm unter anderem vor, auf seinen Internetseiten ein Buch zum Download angeboten zu haben, in dem die systematische Verfolgung und Ermordung von Juden während der Nazizeit geleugnet wird. Zudem soll er in sozialen Netzwerken selbst den Holocaust geleugnet und antisemitische Texte an verschiedene Einrichtungen und Behörden in ganz Deutschland versandt haben. Insgesamt werden dem Beschuldigten 26 einzelne Fälle vorgeworfen.