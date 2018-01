Freiburger Mordprozess: Griechische Ermittler sagen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Im Freiburger Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. sagen am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr) erstmals Ermittler aus Griechenland aus. Vor dem Landgericht werden zwei griechische Polizisten als Zeugen gehört. Sie haben in ihrem Heimatland gegen Hussein K. ermittelt, der dort eine junge Frau eine Klippe hinuntergestoßen hatte. Sie überlebte knapp. Wegen der Gewalttat auf der Insel Korfu Ende Mai 2013 war Hussein K. in Griechenland 2014 wegen Raubes und versuchten Mordes zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im Oktober 2015 kam er vorzeitig gegen Auflagen frei. Er tauchte unter und kam nach Deutschland.

Hussein K. werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Er hat zugegeben, im Oktober 2016 nachts in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Die Frau ertrank im Wasser des Flusses Dreisam. Ein Urteil soll es frühestens Mitte März geben.

In dem Prozess geht es auch um die Frage, wie alt der vor der Jugendkammer stehende Mann ist. Das hat Auswirkungen auf die Höhe der Strafe. Er selbst hatte angegeben, aus Afghanistan zu kommen und 16 oder 17 Jahre alt zu sein. Zum Prozessauftakt gab er zu, gelogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für mindestens 22 Jahre alt.