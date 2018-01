Entscheidung zu Beweisanträgen im Dreifachmordprozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Im Prozess um die Morde an einer Rentnerin und zwei Polizisten in Ostbrandenburg entscheidet das Landgericht Frankfurt (Oder) heute voraussichtlich über zwei Beweisanträge. Die Verteidigung hatte in der vergangenen Woche gefordert, weitere Gutachten einzuholen. Es geht dabei um den Tatort an der Bundesstraße bei Oegeln (Oder-Spree), wo die Polizisten totgefahren wurden. Dem Anwalt des Angeklagten reicht das bereits erstellte Dekra-Unfallgutachten nicht aus.

Der angeklagte 25-Jährige soll Ende Februar 2017 zuerst seine Großmutter erstochen und dann auf der Flucht die Polizisten überfahren haben. Der Beschuldigte gestand die Taten. Der Prozess läuft seit Herbst 2017.