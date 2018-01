18. Januar 2018 02:16 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei ungewöhnliche Fälle beschäftigen am heutigen Donnerstag Frankfurter Gerichte. Am Landgericht geht es um einen Mann, der drei Mal dieselbe Tankstelle in Frankfurt überfallen haben soll, außerdem noch ein Ladengeschäft. Hintergrund der Taten war offenbar das Alkoholproblem des 53-Jährigen. Das Gericht hat noch einen weiteren Verhandlungstag eingeplant.

Vor dem Amtsgericht geht es um eine Gewaltattacke auf einen feucht-fröhlichen "Junggesellenabschied" in einem Frankfurter Park. Die beiden jugendlichen Angeklagten sollen die Teilnehmer der Party praktisch ohne Anlass beleidigt und verprügelt haben. Einer Bekannten der Braut wurde dabei laut Anklage ein Brustimplantat beschädigt. Der Prozess soll an einem Verhandlungstag abgeschlossen werden.