Schuss auf Drogenhändler: Anklage fordert elf Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach drei Monaten Verhandlung steht der Prozess um einen bereits elf Jahre zurückliegenden tödlichen Schuss auf einen Drogenhändler vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft hat für die beiden 37 und 34 Jahre alten Angeklagten jeweils elf Jahre Haft wegen Raubes mit Todesfolge gefordert, teilte das Landgericht Frankfurt am Freitag mit. Das Urteil soll nach den Schlussvorträgen der Verteidiger am kommenden Dienstag verkündet werden.

Die beiden Angeklagten hatten sich der Anklage zufolge im Januar 2007 mit dem 22 Jahre alten Opfer am Niddaufer in Frankfurt-Rödelheim verabredet, um ein Drogengeschäft mit zehn Gramm Heroin abzuwickeln. Sie wollten dem Mann das Rauschgift jedoch ohne Bezahlung abnehmen. In dem Gerangel löste sich plötzlich ein Schuss, der den 22-Jährigen tödlich am Kopf traf. Die Männer flüchteten mit den Drogen und wurden erst zehn Jahre später identifiziert, nachdem Bekannte in Haft geplaudert hatten. In dem Prozess hatten sie die Tat als Unfall dargestellt. Einer von ihnen soll aufgrund seiner Drogenabhängigkeit auch in einer Therapieeinrichtung untergebracht werden.