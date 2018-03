Prozess um Streit vor Diskothek: Angeklagte sagen nicht aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In dem neuerlichen Prozess um einen blutigen Streit vor einer Frankfurter Diskothek hat am ersten Verhandlungstag keiner der drei Angeklagten ausgesagt. Auch ein seinerzeit verletzter und nun als Zeuge geladener Mann zeigte am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt kein großes Interesse an der Aufklärung des Falles. Er sagte, der Messerstecher habe sich bei ihm entschuldigt und darüber hinaus 3000 Euro Schmerzensgeld gezahlt.

Es geht um eine Auseinandersetzung vom November 2012. Damals hatten sich Türsteher des Tanzlokals geweigert, die Angeklagten einzulassen. Diese gingen zu Schlägen und Tritten über. Einer der 30 bis 31 Jahre alten Täter soll einen Türsteher mit einem Messer fünf Mal ins Gesicht gestochen und ihn schwer verletzt haben.

In einem ersten Prozess war das Trio wegen gefährlicher Körperverletzung zu geringen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Allerdings hob der Bundesgerichtshof diese Urteile auf und wies die Verfahren zur Neuverhandlung nach Frankfurt zurück. Der Revisionsinstanz zufolge könnte statt gefährlicher Körperverletzung auch ein Tötungsdelikt in Frage kommen.