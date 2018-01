Passanten an U-Bahn-Station verletzt: Prozess beginnt

30. Januar 2018 01:12 Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen einer Serie von Gewalttaten steht heute ein 38 Jahre alter mutmaßlich psychisch kranker Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Ihm werden versuchter Totschlag in zwei Fällen sowie siebenfache Körperverletzung vorgeworfen. Es geht dabei um Gewalttaten, der im Juli vergangenen Jahres besonders zwei Passanten in der Nähe der U-Bahn-Station Eissporthalle im Frankfurter Ostend zum Opfer fielen. Die Frau und der Mann wurden von einem Täter mit solcher Wucht geschlagen und getreten, dass Ärzte in der Klinik um das Leben der Opfer kämpften. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst drei Fortsetzungstermine bis Anfang März anberaumt.