Letztes Wort im Prozess um Schüsse unter Rockern

14. März 2018 01:12 Prozesse - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine Fehde im Rockermilieu mit Schüssen in der Frankfurter Innenstadt hat am heutigen Mittwoch (10 Uhr) der Angeklagte das letzte Wort. Der 57-Jährige aus der Hells-Angels-Szene muss sich vor dem Landgericht Frankfurt wegen versuchten Mordes verantworten. Höchstwahrscheinlich gibt die Schwurgerichtskammer noch am gleichen Tag das Urteil bekannt.

Der 57-Jährige soll am Himmelfahrtstag 2016 Schüsse auf einen 41-jährigen Kontrahenten abgegeben haben, der mit dem Auto in der Frankfurter Innenstadt unterwegs war. Ein schon länger schwelender Streit innerhalb der Rockerszene soll den Schüssen voraus gegangen sein. Vor Gericht hatte der Angeklagte gesagt, aus dem Auto sei zuvor geschossen worden. Die Verteidigung forderte daher einen Freispruch, da es sich um Notwehr gehandelt habe.