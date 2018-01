Jugendliche Schläger: Dauerarrest und Schmerzensgeldzahlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil sie bei einem Überfall auf einen sogenannten Junggesellenabschied mehrere Partygäste verletzt haben, sind zwei junge Männer in Frankfurt zu je einer Woche Dauerarrest und 600 Euro Schmerzensgeld an eines der Opfer verurteilt worden. Das Amtsgericht wies die Angeklagten darüber hinaus an, an einem Seminar gegen Gewalt teilzunehmen.

Ohne Anlass hatten sich die heute 17 und 20 Jahre im vergangenen Mai betrunken der aus dem Saarland stammenden Partygruppe in einem Park am Museumsufer genähert und zunächst einen Mann zu Boden geschlagen. Eine Bekannte der Braut erhielt ebenfalls Schläge. Bei der Auseinandersetzungen wurde ihr Brustimplantat geschädigt, so dass sie seither an Schmerzen leidet und operiert werden musste.

Vor Gericht legten die jungen Männer Geständnisse ab und baten die Opfer um Entschuldigung. Der Jugendrichter hielt allerdings eine bloße Verwarnung und Arbeitsstunden, so wie es von der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern beantragt wurde, nicht für ausreichend. Nur die Tatsache, dass beide Männer in Ausbildungsverhältnissen seien, habe sie von einem längeren Dauerarrest bewahrt. "Den Arrest können Sie nun während Ihres Urlaubs bequem verbüßen, ohne dass der Arbeitgeber etwas davon merkt", sagte der Richter, der die Tat in der Urteilsbegründung zuvor als "absolut unglaubliche Situation" bezeichnet hatte.

Nach Angaben der Opfer im Zeugenstand kommen noch weitere Schmerzensgeld- und Schadensersatzforderungen auf die Täter zu.