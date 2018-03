Fünf junge Männer wegen Vergewaltigung und Raub vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen einer Gruppenvergewaltigung und schweren Raubes müssen sich fünf junge Männer von heute an vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Den heute zwischen 21 und 24 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, bereits im September 2011 in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) eine Frau in eine Holzhütte gesperrt und mehrfach zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Am Ende sollen sie der 38-Jährigen mit Gewalt einen Kleincomputer geraubt haben. Angesetzt sind vorerst acht Verhandlungstage bis Anfang Juni.