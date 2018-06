Tod im Altenheim: Schuldfähigkeit der Angeklagten bewertet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Der Frankenthaler Prozess um zwei mutmaßliche Morde und einen mutmaßlichen Mordversuch in einem Seniorenheim nähert sich dem Ende. Am heutigen Mittwoch will das Landgericht den psychiatrischen Sachverständigen hören, der sich zur Schuldfähigkeit der drei Angeklagten äußern soll. Wenn dann keine Anträge mehr gestellt werden, könnten morgen noch Staatsanwaltschaft und Nebenklage ihre Plädoyers halten, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit. Für Freitag ist das Plädoyer der Verteidigung eines 49 Jahre alten Angeklagten vorgesehen. Möglicherweise wird das Gericht dann auch gleich festlegen, wann die übrigen Plädoyers und das Urteil gesprochen werden.

In dem Verfahren stehen drei Ex-Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht vor Gericht. Eine 27 Jahre alte Altenpflegerin und zwei Altenpflegehelfer im Alter von 25 und 49 Jahren sollen eine Insassin zu dritt getötet haben, ein weiterer Fall wird nur den Männern zur Last gelegt. An einem Mordversuch sollen alle drei beteiligt gewesen sein. Der 25-Jährige hat die Tötung einer Frau zugegeben, die anderen bestreiten die Vorwürfe.