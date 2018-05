Prozess gegen Marineausbilder: Plädoyers und Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Im Misshandlungsprozess gegen einen Ausbilder der Marine werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Zuvor soll noch ein weiterer Zeuge gehört werden. Der Berufssoldat ist am Amtsgericht Flensburg angeklagt, bei einer Ausbildungsfahrt in der dänischen Südsee im September 2016 einen Gefreiten mit dem Fuß in den Rücken getreten zu haben. Einem anderen soll er mit dem Knie in den Rücken getreten und ein anderes Mal mit der Hand in den Nacken geschlagen haben. Die Kadetten sollen zuvor seemännische Fehler gemacht haben, die in der konkreten Situation nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber nicht zu einer Gefährdung von Schiff und Besatzung führten.