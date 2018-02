Mann wegen Vergewaltigung von junger Frau vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Ein 44 Jahre alter Mann muss sich heute vor dem Schöffengericht Flensburg wegen Vergewaltigung einer jungen Frau verantworten. Der Mann soll im September 2017 in Husum an der heute 21-Jährigen gegen ihren erkennbaren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Es ist ein Verhandlungstag angesetzt.