Mann wegen sexueller Nötigung einer 89-Jährigen angeklagt

Erfurt (dpa/th) - Wegen sexueller Nötigung einer 89 Jahre alten Frau muss sich ein 33-Jähriger heute vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres über den Keller in das Haus der Frau in Stadtilm eingedrungen zu sein, wie ein Gerichtssprecher sagte.. Von dort sei er in das Schlafzimmer der 89-Jährigen gelangt und habe sich an ihr vergangen. Die Frau soll dabei Verletzungen erlitten haben. Sie ist mittlerweile verstorben. Der Mann ist den Angaben nach bisher nicht geständig.