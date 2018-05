Dienstausweis für freie Getränke: Klage gegen Entlassung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Polizeianwärter klagt heute vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf gegen seine Entlassung. Der Polizist in Ausbildung soll unter anderem versucht haben, mit seinem Dienstausweis kostenlos an Getränke in einer Krefelder Disko zu kommen. Er wurde entlassen. In dem Fall solle ein Zeuge aussagen, teilte ein Sprecher des Gerichts mit.