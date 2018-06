Urteil in langwierigem Prozess um Säuglingstod erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - In einem seit viereinhalb Jahren laufenden Prozess um den Tod eines Säuglings wird heute vor dem Dortmunder Schwurgericht das Urteil erwartet. Die angeklagte Mutter des Kindes aus Lünen bestreitet, ihren sieben Monate alten Sohn im Sommer 2010 geschüttelt und den Kopf dabei gegen einen harten Gegenstand geschlagen zu haben. Sie geht davon aus, dass sich das Baby seine schweren Hirnverletzungen bei einem Sturz aus dem Elternbett zugezogen hat. Das Gericht hat in dem Verfahren mehr als 20 medizinische Gutachten in Auftrag gegeben. Inzwischen hält selbst die Staatsanwaltschaft den ursprünglichen Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge nicht mehr aufrecht.