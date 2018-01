Angeklagter kann sich Tod seines Babys nicht erklären

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein Vater, der wegen des gewaltsamen Todes seines sieben Wochen alten Sohnes vor Gericht steht, hat alle Vorwürfe bestritten. Es gab an, keine Erklärung für die Verletzungen des Babys zu haben. Vor dem Landgericht Dessau-Roßlau sagte der 39-Jährige am Dienstag, er würde einem Kind niemals Gewalt antun. Und auch seine Frau sei nie handgreiflich geworden. Die Verhandlung musste zeitweise unterbrochen werden, weil der schmächtige Mann, der selbst elf Geschwister hat, in Tränen ausbrach. Er ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.

Das zweite Kind des Paares war am 7. Januar 2014 gestorben, ein Geschwisterkind war zum Zeitpunkt etwa zweieinhalb Jahre alt. Eine Obduktion ergab, dass das Baby stark geschüttelt worden war und deshalb starb. Zudem fanden die Rechtsmediziner eine Dreifachfraktur des Schädeldaches und ältere, teils verheilte Rippenbrüche.

Der Angeklagte sagte, dass er sich am Morgen des Todestags um seinen Sohn gekümmert habe, während seine Frau noch schlief. Er habe den Säugling gewickelt und gefüttert und sich dann mit ihm zum Schlafen auf die Couch gelegt. Als er wach geworden sei, habe er gemerkt, dass der Kopf des Kleinen schlapp heruntergehangen habe. Reanimationsversuche auch durch einen herbeigerufenen Notarzt blieben erfolglos.

Der 39-Jährige hat nach dem Tod seines Sohnes mit seiner Frau ein weiteres Kind bekommen. Beide sind arbeitslos. Von sich selbst sagte der Mann, er sei zu faul zum Arbeiten. Am Tag trinke er bis zu zehn Flaschen Bier und kiffe gelegentlich.