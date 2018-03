Freispruch nach Kindstod: Anklage legt Revision ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Freispruch im Prozess um den gewaltsamen Tod des zwei Jahre alten Lukas hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Darmstadt Revision eingelegt. "Wir sind weiterhin der Auffassung, dass es der Mann war", sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Montag. Der damalige Freund der Mutter war vor dem Landgericht Darmstadt angeklagt und am 7. März von dem Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden.

Nach Überzeugung der Anklage hat der 33 Jahre alte Grieche im November 2015 den kleinen Jungen in Mörfelden-Walldorf so stark geschüttelt, dass dieser zwei Tage später an einer komplexen Hirnverletzung starb. Die Strafkammer war davon nicht überzeugt. Die Ermittlungen gegen die Mutter würden nicht wieder aufgenommen, sagte Hartmann. Der Vater des Kindes, der Nebenkläger in dem Prozess war, hat nach Darstellung des Landgerichts keine Revision eingelegt.