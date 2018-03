Revision nach Urteil zu Würge-Angriff auf Ehefrau eingelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Nach der Verurteilung eines 30-Jährigen für eine lebensgefährliche Attacke auf seine Ehefrau in Cottbus ist der Fall juristisch noch nicht beendet. Der Verteidiger habe gegen das Urteil Revision eingelegt, teilte das Landgericht Cottbus am Dienstag auf Anfrage mit. Es hatte in der vergangenen Woche neun Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann verhängt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im Juli 2017 in einer Cottbuser Wohnung seine Ehefrau töten wollte, weil sie sich von ihm trennen wollte. Die heute 22-Jährige überlebte die Würge-Attacke. Das Urteil lag über der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf fünf Jahre Haft wegen versuchten Totschlags plädiert hatte. Auch die Verteidigung hatte gefordert, dass das Urteil nicht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren überschreiten sollte.