OLG-Entscheid: Urteil in Brandstifter-Prozess erst später

Chemnitz (dpa/sn) - Der Prozess zu einer Brandserie mit einer Toten in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln dauert länger als geplant. Weil die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz noch auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) in Dresden wartet, kann an diesem Freitag nicht wie vorgesehen ein Urteil gesprochen werden. Es bestehe noch weiterer Aufklärungsbedarf zum Tod des Opfers, erklärte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag dazu. Für den 26. Februar ist ein weiterer Verhandlungstermin festgesetzt worden.

Seit dem 6. November muss sich eine 70 Jahre alte Frau wegen schwerer Brandstiftung und Brandstiftung mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen zwischen dem 8. März 2016 und dem 14. März 2017 viermal Feuer in dem von ihr mitbewohnten Haus gelegt haben. In einem Fall starb eine 85-Jährige an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.