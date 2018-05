Tödlicher Messerangriff gegen Ex-Partnerin: Prozess beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Nach dem gewaltsamen Tod einer 36 Jahre alten Frau in Berlin-Buch muss sich ihr ehemaliger Lebensgefährte ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der 34-Jährige soll die Frau im Dezember 2017 mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen umgebracht haben. Die Geschädigte sei verblutet. Dem Mann, der sich kurz danach der Polizei gestellt habe, wird Totschlag zur Last gelegt. Wegen einer psychischen Erkrankung soll er zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft strebt eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Für die Verhandlung sind vier Tage vorgesehen.