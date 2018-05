Tödlicher Messer-Angriff auf dreifache Mutter: Mann schweigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem tödlichen Messerangriff gegen eine 36 Jahre alte Frau in Berlin-Buch schweigt ihr ehemaliger Lebensgefährte im Prozess vor dem Landgericht. Der 34-Jährige soll die dreifache Mutter im Dezember 2017 in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert haben. 14 Mal stach er laut Ermittlungen auf die Geschädigte ein. Sie starb noch am Tatort. Die Verteidigerin erklärte am Donnerstag zu Prozessbeginn, ihr Mandant wolle sich momentan nicht äußern.

Die Geschädigte habe sich bereits vor längerer Zeit von dem aus Serbien stammenden Beschuldigten getrennt, hieß es am Rande der Verhandlung. Die Beziehung sei von Gewalt und Streitigkeiten geprägt gewesen. Nach dem mutmaßlichen Angriff bei einem Besuch sei der 34-Jährige zur Polizei gegangen und habe sich gestellt.

Wegen einer psychischen Erkrankung soll der Mann zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft strebt seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Prozess wegen Totschlags wird am 4. Juni fortgesetzt.