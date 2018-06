Serie von Taschendiebstählen: Angeklagter gesteht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Serie von Taschendiebstählen an Berliner S-Bahnhöfen hat ein 42-Jähriger vor dem Landgericht ein Geständnis abgelegt. Er habe mit Komplizen Portemonnaies gestohlen, gab der Angeklagte am Dienstag zu Prozessbeginn zu. Die Beute hätten sie geteilt. Dem aus Rumänien stammenden Mann werden 21 mutmaßliche Taten mit einem Schaden von mehr als 12 000 Euro zur Last gelegt. Er habe als Mitglied einer Bande agiert, heißt es in der Anklage.

Die aus mehr als zehn Tätern bestehende Gruppierung soll in der Zeit von Januar bis Mitte Mai 2017 vor allem am S-Bahnhof Messe-Nord immer wieder Brieftaschen und Geldbörsen gestohlen haben. Häufig seien Fahrgäste während des Kaufs von Tickets an Automaten beobachtet und dabei Geheimzahlen von EC-Karten ausgespäht worden. Die Betroffenen wurden dann laut Anklage vor dem Einsteigen in die S-Bahn "in arbeitsteiliger Vorgehensweise bedrängt oder abgelenkt", um den Dieben einen Griff in Taschen oder Rucksäcke zu ermöglichen.

Der Angeklagte erklärte, durch einen Jugendfreund aus seiner Heimatstadt habe er die Komplizen kennengelernt. Er habe sich bei geplanten Taten beispielsweise in eine S-Bahntür gestellt, um den Zugang für den Geschädigten zu blockieren. "Von der Beute habe ich pro Tat höchstens 60 Euro erhalten", so der 42-Jährige.

Der vorbestrafte Angeklagte wurde Ende Dezember 2017 in Hamburg festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess wegen banden- sowie gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs wird am 7. Juni fortgesetzt.