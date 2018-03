Schießerei vor Diskothek: Angeklagter spricht von Notwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer tödlichen Schießerei vor einer Diskothek in Berlin-Lichtenberg hat der mutmaßliche Schütze vor dem Landgericht von Notwehr gesprochen. Mehrere Männer hätten ihn umzingelt und geschlagen, erklärte der 34-Jährige am Donnerstag zu Prozessbeginn. Er habe einem der Angreifer die Pistole entreißen können. Aus Angst um sein Leben habe er geschossen. Ein 37 Jahre alter Mann war durch zwei Kugeln getötet worden. Zwei weitere Geschädigte wurden verletzt. Die Anklage lautet unter anderem auf Totschlag.

In der Nacht zum 16. September 2017 war es laut Ermittlungen vor der Diskothek zu einem Streit zwischen Gästen aus Moldawien und Russland gekommen. Der aus Aserbaidschan stammende Angeklagte sei eigentlich nicht beteiligt gewesen, habe sich aber eingemischt und grundlos eine Pistole gezogen. "Zunächst zielte er einmal in die Luft und auf den Boden, dann schoss er zweimal aus unmittelbarer Nähe auf den Oberkörper des 37-Jährigen", so die Anklage. Durch Kugelsplitter sei zudem ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden. Ein weiterer Mann sei am Bein getroffen worden.

Der Angeklagte bezeichnete Aussagen von Augenzeugen als Lügen. "Ich bin der Geschädigte", erklärte der vierfache Vater. Er habe sich in einer "ausweglosen Situation" befunden, als er schoss. "Ich dachte außerdem, dass es keine echte Pistole ist." Er sei so massiv geschlagen worden, dass auch er nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Prozess wird am 29. März fortgesetzt.