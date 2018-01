Schießerei im Wedding: Prozess gegen mutmaßliche Rocker

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Schießerei in einem Café in Berlin-Wedding beginnt gegen sechs Angeklagte heute der Prozess vor dem Landgericht. Den 27- bis 40-Jährigen, die Mitglieder einer Rockergruppierung sein sollen, wird versuchter Mord und Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Sie hätten gemeinschaftlich einen Mann töten wollen, der sich geweigert habe, Drogenlieferungen eines 40 Jahre alten Angeklagten zu bezahlen. Ein 27-Jähriger habe mit seiner Maschinenpistole das Feuer eröffnet und 16 Schüsse abgegeben. Der Attackierte soll vor seiner Flucht zurückgeschossen haben. Bei der Tat sei niemand verletzt worden. 23 Prozesstage sind geplant.