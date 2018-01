Kind zu Tode geschüttelt? Babysitterin vor Berliner Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau, die als Babysitterin einen 15 Monate alten Jungen tödlich verletzt haben soll, muss sich von heute an vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Totschlag. Die 40-Jährige soll das kleine Kind im Juni 2017 so stark geschüttelt und geschlagen haben, dass es drei Tage später in einem Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben sei. Die Frau soll als Babysitterin in der Wohnung der berufstätigen Eltern des Jungen in Berlin-Marzahn gelebt haben. Seit Ende Juli befindet sich die Angeklagte in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis zum 21. Februar geplant.