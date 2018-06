Söder besucht die Reiterstaffel in München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Erstmals nach der Ankündigung zur Einrichtung von berittener Polizei in allen bayerischen Großstädten will Ministerpräsident Markus Söder die bestehende Reiterstaffel in München besuchen. Der CSU-Politiker will sich heute im Stadtteil Riem eine Einsatzvorbereitung demonstrieren lassen und mit den Mitgliedern der Reiterstaffel über aktuelle Einsatzszenarien und Herausforderungen sprechen.

Seit der Ankündigung Söders vor einigen Wochen in seiner ersten Regierungserklärung, Reiterstaffeln in allen Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern installieren zu wollen, läuft im Innenministerium die Planung. Bislang ist diese aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass Angaben zum Personalansatz und den Kosten schon möglich seien, teilte das Haus kürzlich auf Anfrage der Freien Wähler mit. Die Staatsregierung hofft, durch die Reiterstaffeln für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen zu können, insbesondere in Parks und Gartenanlagen. Beim Münchner Oktoberfest ist auch immer berittene Polizei auf der Theresienwiese unterwegs.