Neue Wagen für Polizeiflotte übergeben

Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat 28 neue Funkstreifenwagen bekommen. Die Autos seien unter anderem mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, teilte das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Zudem verfügten die Wagen über einen speziellen Kofferraum, in dem Einsatzausrüstungen wie etwa Schutzhelme besser verstaut werden können. Die Fahrzeuge kommen künftig bei den Streifendiensten der Polizeidirektionen Nord, Süd und Ost zum Einsatz kommen. Das Innenministerium als zuständige Behörde erneuert in regelmäßigen Abständen die Einsatzfahrzeuge der Polizei. Ausgediente Wagen etwa können bei gelegentlichen Versteigerungen erstanden werden - so beispielsweise im Oktober vergangenen Jahres in Dessau-Roßlau.