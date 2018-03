Lübecker Polizei übt Einsatz bei Amokläufen und Geiselnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Einsatzkräfte von Polizei und Berufsfeuerwehr haben am Dienstag in Lübeck den Einsatz bei Amokläufen und Geiselnahmen geübt. Schauplatz der Übung war ein leerstehendes Schulgebäude, teilte die Polizei mit. Ziel der Übung war es nach Angaben der Polizei, mit Beamten des Einzeldienstes lebensbedrohliche Einsatzlagen in unbekannten Gebäuden zu üben. Die Polizeidirektion Lübeck stelle sich auf die veränderte Sicherheitslage ein, sagte deren Leiter Norbert Trabs. Übungen wie diese seien erforderliche Bausteine, um sich auf eine hoffentlich nie eintretende Lage vorzubereiten, sagte Trabs. An der mehrstündigen Übung nahmen rund 50 Polizisten sowie Kräfte der Lübecker Berufsfeuerwehr teil.