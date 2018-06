Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Jahr lang will Schleswig-Holsteins Polizei in einem Pilotprojekt den Einsatz sogenannter Bodycams (Körperkameras) testen. Polizeidirektor Axel Behrends will die Technik heute in Kiel der Öffentlichkeit vorstellen. Die Polizei möchte bei dem Versuch herausfinden, ob durch den Einsatz der Kameras die Anzahl der Übergriffe auf Polizeibeamte gesenkt werden kann. Es geht auch darum zu testen, inwieweit mobile Videoüberwachung geeignet ist, die Aufklärung von Straftaten zu erleichtern und wie geeignet die Gerät zur Sicherung visueller Beweise sind.