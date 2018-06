Festnahme und Verkehrsbehinderungen bei Polizei-Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein größerer Polizeieinsatz in Kiel hat am Montag in der Innenstadt größere Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Ein als verdächtig eingestufter Mann sei in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Der Kampfmittelräumdienst sei angerückt. Aufgrund des Polizei-Einsatzes staute sich der Verkehr im Bereich des Hörn Campus erheblich. Die Kaistraße wurde zwischen Hauptbahnhof und Gablenzbrücke gesperrt. Die für den Verkehr zwischen der Innenstadt und dem Kieler Ostufer wichtige Gablenzbrücke wurde ebenfalls gesperrt. Die Polizei bat, das Gebiet weiträumig zu umfahren.