Ruhestand: Pistorius verabschiedet LKA-Präsident Kolmey

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat den Präsidenten des Landeskriminalamtes, Uwe Kolmey (62), in den Ruhestand verabschiedet. "Sie haben sich für die Sicherheit in Niedersachsen verdient gemacht", sagte Pistorius am Montag bei einem Festakt für Kolmey in Hannover. "Sie haben diese Behörde entscheidend geprägt und dazu beigetragen, zukunftsfähig aufzustellen."

Kolmey hatte die LKA-Leitung 2005 übernommen, seinen Polizeidienst hatte er vor mehr als 42 Jahren angetreten. Die Nachfolge von Kolmey an der LKA-Spitze ist noch offen, bis auf weiteres leitet Vizepräsident Thomas Ring die Behörde mit knapp 1100 Mitarbeitern.

Wie andere Redner hob Pistorius die große soziale Kompetenz von Kolmey hervor. "Sie waren auch als Führungskraft ein vorbildlicher Teamplayer." Kolmeys Vater sei bereits Polizist gewesen und auch seine Söhne hätten den Beruf gewählt, sagte der Minister. "Und wer weiß, was aus den Enkeln wird", meinte er.

Als junger Beamter sei Kolmey an der Fahndung nach RAF-Terroristen beteiligt gewesen, später rückte der islamische Terrorismus in den Fokus seiner Laufbahn und zum Ende habe das LKA wieder wegen einer Überfallserie nach drei Ex-RAF-Terroristen gefahndet - bislang ohne Erfolg. "Ich habe eigentlich den Antrag erwartet, länger zu bleiben, um das auch noch zu Ende zu bringen", scherzte Pistorius.