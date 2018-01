Swiecko: Zehn Jahre grenzübergreifende Fahndung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Swiecko (dpa/bb) - Mit einer Feierstunde begehen deutsche und polnische Regierungsvertreter heute das zehnjährige Bestehen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Swiecko. In dem Gemeinsamen Zentrum (GZ) am ehemaligen Grenzübergang der Autobahn A12 arbeiten deutsche und polnische Beamte von Polizei und Zoll gemeinsam im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität.

Erfolge vermelden die Ermittler insbesondere bei der Fahndung nach Einbrechern, Autodieben oder Banden, die sich auf den Diebstahl in Solarparks spezialisiert haben. Seit einiger Zeit machen den Brandenburger Bauern auch Viehdiebe zu schaffen. Seit 2015 regelt das deutsch-polnische Polizeiabkommen auch Einsätze von Polizisten im jeweiligen Nachbarland.