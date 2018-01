Polizeitraining in ehemaligem Filmsaal: Neueröffnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Auf Festnahmen unter schwierigen Bedingungen, Einsätze bei Amokalarm und andere Herausforderungen können sich Kommissarsanwärter in Rheinland-Pfalz künftig in einem neuen Trainingszentrum vorbereiten. Es wurde auf dem Polizeigelände in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern in einem ehemaligen Filmsaal errichtet und ist nach Angaben des Innenministeriums mit modernster Technik ausgerüstet. Das Zentrum - nach Angaben eines Ministeriumssprechers das erste dieser Art im Land - gehört zum Standort der Hochschule der Polizei. Innenminister Roger Lewentz (SPD) nimmt es heute in Betrieb. Dabei soll es auch Vorführungen zum Einsatz-, Abwehr- und Zugrifftraining geben.