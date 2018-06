Polizei twittert 24 Stunden lang Notrufeinsätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat am Freitagabend mit ihrer fünften Twitter-Aktion zu 24 Stunden Notrufe und Einsätze begonnen. Einer der ersten Tweets aus der Notrufzentrale berichtete gegen 19.00 Uhr von drei kleinen Kindern, die aus einem verschlossenen Wagen der Eltern im Bezirk Mitte hätten befreit werden müssen. Ihnen gehe es gut, versicherten die Ordnungshüter. Außerdem hätten sich zwei "tief schlafende Herren" in einem Pankower Supermarkt nicht von den Verkäuferinnen stören lassen, während in Neukölln wiederum ein Radfahrer zu betrunken gewesen sei, um vom Fleck zu kommen.

Während der ganzen Freitagnacht und bis heute Abend will die Polizei so mehr als 1000 Tweets zum Geschehen in der Großstadt senden. Interessierte können die Einsätze der Polizei auch über den Internetkanal Snapchat sowie den ganz neuen Instagram-Account verfolgen.

Die Polizei will mit den Berichten aus dem Arbeitsalltag auch um Nachwuchs werben. Am Freitag begann eine neue Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin im Frühjahr 2019, wenn rund 600 neue Männer und Frauen eine Ausbildung bei der Polizei beginnen sollen.