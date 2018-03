Vermisster tot in Eisenach gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Ein seit Dezember Vermisster ist tot in Eisenach entdeckt worden. Der Leichnam habe in der Nähe der Bundesstraße 19 in einem unzugänglichen und schwer einsehbaren Bereich gelegen, teilte die Polizei in Gotha mit. Wieso der 87-jährige Eisenacher starb, wird nun ermittelt. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor. Angaben dazu, wie lange die Leiche am Fundort gelegen haben könnte, machten die Beamten nicht.