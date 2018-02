Direkt aus dem dpa-Newskanal

Varel (dpa) - Beim Enteisen ihres Autos hat eine Frau in Friesland ihren Wagen mit einem Heizlüfter abgefackelt. Wie die Polizei mitteilte, konnten auch 20 Feuerwehrleute nicht verhindern, dass das Auto am Samstagmorgen komplett ausbrannte. Warum die Frau in Varel lieber einen Heizlüfter statt einen Eiskratzer nutzte und wie genau der Pkw in Brand geriet, ist unklar.