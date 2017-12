Bergwanderer im Zugspitzmassiv abgestürzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grainau (dpa/lby) - Ein 31-jähriger Bergwanderer aus Moosburg an der Isar ist im Zugspitzmassiv tödlich verunglückt. Er habe vermutlich bereits am Sonntag auf dem Weg von Hammersbach zum Stangensteig in einer steilen Felsrinne den Halt verloren und sei abgestürzt, teilte die Polizei in Mittenwald am Montagabend mit. Der Mann hatte die Bergtour am Sonntagmorgen begonnen, er wollte über das Höllental zum Kreuzeck gehen und dort übernachten. Da er sich nicht mehr meldete, verständigten Verwandte am Montag die Einsatzkräfte. Diese fanden den Mann leblos auf.