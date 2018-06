Kleintransporter fängt während Fahrt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wutha-Farnroda (dpa/th) - Gerade noch rechtzeitig hat sich ein Transporterfahrer in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) aus seinem Wagen retten können: Der Mann war nach Polizeiangaben vom Samstag mit dem fast 30 Jahre alten Transporter unterwegs, als plötzlich Qualm aus dem Motorraum aufstieg. Schon kurze Zeit später sei der Wagen voll in Flammen gestanden und ausgebrannt. Zuvor habe der Fahrer den Transporter am Freitag noch stoppen können. Auch eine angrenzende Wiese, ein Telefonkasten und ein Holzpfosten seien von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Die Polizei schätzt den Schaden vorläufig auf 3000 Euro und geht von einem technischen Fehler als Brandursache aus.